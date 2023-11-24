Актор не згоден з рішенням суду.

Сьогодні, 24 листопада, відбулося судове засідання у справі "п'яної" ДТП, яку влаштував актор Остап Ступка у квітні цього року.

Як повідомляє "Суспільне", суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки і позбавив водійських прав на 8 років. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Варто відзначити, що обмеження волі - не означає взяття під варту і утримання у в'язниці. За словами адвоката актора, Ступка повинен буде з'являтися в спеціальні установи і виконувати суспільно корисні роботи.

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Сам Ступка вважає таке рішення суду несправедливим. За його словами, він міг відбутися штрафом.

"Я погоджуся зі своїм захисником, що це досить несправедливе рішення. Є багато пом'якшуючих обставин. Ми могли вийти на штраф, що було б більш доречно і справедливо для держави, тому що сума немаленька. Мінімально - це 170 тисяч гривень. Також не вирішена доля арештованого майна", - сказав Остап.

Зараз Ступка перебуватиме під нічним домашнім арештом. Як тільки вирок суду вступить в силу цей запобіжний захід перестане бути дійсним.

Крім того, захист Ступки планує подавати апеляцію.

ДТП з Остапом Ступкою

У квітні 2023 року Остап Ступка влаштував "п'яну" ДТП. Він врізався в припарковане авто, в якому перебував водій. Чоловік отримав чимало травм, а сам Ступка не постраждав.

Згодом Ступку відправили на нічний домашній арешт. Під час суду актор називав аварію "фатумом" і говорив, що розкаявся. У червні домашній арешт Ступці продовжили. Актор обіцяв відшкодувати потерпілому фізичний збиток.

Однак постраждалий в аварії чоловік заявив, що актор його "обдурив" і нібито не компенсував всі витрати. Сам Ступка звинувачення заперечує.

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