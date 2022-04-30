Джек-рассел-тер'єр служить в команді піротехніків.

Український телеведучий Антон Птушкін сфотографувався з найпопулярнішим псом України - джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон служить в команді піротехніків Чернігівської області й кожен день допомагає саперам розмінувати територію.

Зворушливий знімок з'явився в особистому Instagram-профілі хвостатого, а також на сторінці Птушкіна.

"Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним - українським радіо - і телеведучим, діджеєм і відеоблогером. Заслуженим журналістом України і просто позитивною і доброю людиною", - сказано в підписі до фото на сторінці пса Патрона.

Зазначимо, пес Патрон став улюбленцем тисяч українців, а Укрпошта анонсувала випуск спеціальної марки з його зображенням.

Нагадаємо, ведучому "Орла і Решки" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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