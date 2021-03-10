Відома співачка Алла Пугачова з'явилася на програмі власного чоловіка Максима Галкіна "Сьогодні ввечері".
Відповідне фото опубліковане на фан-сторінці зірки в Instagram.
Читайте також"Як лялька": опубліковано селфі вічно молодої ПугачовоїДля виходу в світ Примадонна обрала фірмовий балахон. І цим артистка здивувала всіх, адже вона відмовилася від нього після відходу зі сцени.
Доповнила образ Алла Борисівна туфлями на підборах й окулярами. Крім того, Пугачова знову причепила пасма кучерявого волосся.
Фото з Примадонною посварило мережу: одні вважають, що вона має розкішний вигляд, інші ж розкритикували її зовнішність. "Красуня", "Боже мій, на кого вона схожа", - пишуть у коментарях.
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