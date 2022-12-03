Виконавець шокував фанатів своїм вчинком.

Концерт російського виконавця Григорія Лепса у Санкт-Петербурзі пішов не за планом. Артист знатно психанув, кинув мікрофон об сцену та пішов.

Відповідне відео з'явилося в соцмережах. 3 грудня стало відомо, що Лепс на честь 60-річчя дав концерт в Льодовому палаці, але в якийсь момент щось пішло не так.

Фанати викликали виконавця на біс, і він почав виконувати пісню "Найкращий день". Раптово артист замотав головою, показав залі великий палець, кинув мікрофон об сцену та мовчки пішов за лаштунки.

Відео дня

Пізніше на сторінці Лепса в соцмережі Instagram з'явився пост з вибаченнями від імені співака.

"Непростий вчора був концерт. Не все пройшло за планом, багато чого не вдалося, захворів... Але ви були неймовірні! Спасибі величезне всім і кожному за такий шалено теплий прийом, за підтримку, за те, що весь зал співав в унісон... Це неймовірно дорого і дійсно цінно. Ми обов'язково ще заспіваємо разом. І це буде найкращий день. Дякуємо всім і до зустрічі на концертах у 2023 році!" - йдеться в повідомленні.

Ставлення Лепса до війни в Україні

Популярний в Росії виконавець виявився в числі прихильників президента РФ Володимира Путіна. Прихильники опозиційного політика Олексія Навального оприлюднили список "путіністів", в який потрапив і Григорій Лепс.

Крім того, виконавець засвітитися в Україні зі зброєю і неодноразово виступав для окупантів на Донбасі. Артист навіть присвятив російським вбивцям пісню.

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