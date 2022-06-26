26 червня Росія випустила по Києву крилаті ракети.

26 червня почалося неспокійно для жителів Києва. Вночі прогриміло кілька вибухів, а вранці вони повторилися. Так, пізніше стало відомо, що Росія завдала ракетного удару по столиці України. В результаті обстрілу постраждали мирні жителі, а також знищені кілька будинків.

Українські знаменитості, які з першого дня повномасштабного вторгнення ведуть інформаційну війну, вже відреагували на ранковий обстріл Києва. Всі вони публікують фото маленької дівчинки, яку дістали з-під завалів. Співробітники швидкої і поліції занесли дівчинку в карету швидкої допомоги, щоб врятувати її після обстрілу.

Актриса Ольга Сумська розповіла, що не спала всю ніч, у неї був тривожний стан.

"Київ... Не спала всю ніч, ніби відчувала небезпеку... О 6 ранку підкинуло від вибухів недалеко від нас... Зруйновані будинки, є жертви... Прилетіло на територію дитсадка, слава Богу, сьогодні вихідний, дітей не було на майданчику, де зараз воронка... що могло бути, якби там були діти... Наш рідний Київ, Харків, Миколаїв, Херсон, Одеса, Запоріжжя, Дніпро! Нас не зламати", - написала Сумська у своєму блозі.

Телеведучий Олексій Суханов оприлюднив відео руйнувань житлових будинків і побажав рашистам зникнути з мапи Землі назавжди.

Наталія Могилевська оприлюднила відео з жінкою, яка втекла до Києва з-під бомбардувань у Сєвєродонецьку. Але сьогодні окупанти вдруге знищили її будинок.

"Болить і виє душа за кожного українця... Молимося", - написала Могилевська.

Хореограф Ілона Гвоздьова поділилася фотографією зруйнованого будинку в Києві і написала: "Київ. 14 ракет. Коли цей жах закінчиться".

"Бомбити Київ з ранку в неділю, коли всі люди сплять - російський стиль", - написала Маша Єфросиніна.

"З самого ранку ракети продовжують бити по Україні. Чотири прильоти з чотирнадцяти вдарили по мирних. Дорослі, діти... Рашисти нікого не шкодують. Росія продовжує цей геноцид проти України і українців", - зазначив Микита Добринін.

Телеведуча Марічка Падалко розповіла, що в цю ніч разом з колегами спала, на щастя, в укритті.

Нагадаємо, окупанти розбили квартиру Андрія Бєднякова в Маріуполі.

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