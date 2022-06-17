Автор YouTube-каналу "Ходят слухи" планує прибути до Києва в кінці червня-початку липня.

Раміна Есхакзай почула багато критики на свою адресу через те, що покинула Україну. Деякі хейтери відкрито звинувачували і цькували блогерку через те, що вона говорить про підтримку України, а сама нібито "втекла". Сама Раміна каже - дійсно виїхала в більш безпечне місце, але зробила це для того, щоб продовжувати знімати свої випуски і розповідати світовій спільноті правду про звірства російських окупантів.

Нещодавно вона дала інтерв'ю Славі Дьоміну. Слава запитав, як скоро Раміна планує повернутися на Батьківщину. Блогерка уточнила, що до кінця червня у неї оплачена квартира у Відні (Австрія). За цей час вона планує ще відвідати Німеччину і Польщу для зйомок нових випусків, після чого повернеться до Києва.

"Будемо дивитися, що там з нашою дачею в Іванковичах, тому що ми навіть не знаємо що з нею. Там у Василькові ж був підрив льотного училища, це поруч. Але я сподіваюся, що все в порядку. Якщо там мародерів-орків не було, то там максимум можуть бути осколки", - сказала автор YouTube-проекту "Ходят слухи".

Нагадаємо, автор "Ходят слухи" Раміна не стримала сліз, говорячи про нареченого, який пішов воювати за Україну.

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