Ярмак відверто розповів про війну в Україні.

Український репер Ярмак в інтерв'ю УНІАН розповів, чи брав участь у ближніх боях та чи доводилося йому стріляти в російських окупантів під час війни в Україні.

За словами Ярмака, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов на фронт захищати свою Батьківщину, зізнався, що поки йому не доводилося брати участь у ближніх боях. Проте окупанти все ж отримують по заслугах.

"Доводилось скидати на них (окупантів, - УНІАН) вибухівку", - сказав Ярмак.

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Також боєць ЗСУ розповів про "подарунок", який загарбники залишили його сусідам та що наразі з його будинком під Києвом.

"Нашому будинку пощастило, але близько 10 будинків навколо отримали серйозні руйнації. У сусіда через будинок снаряд якимось чином вдарився об паркан і відпав підривник і не взірвався, в іншого - "ураган" лежав не взірваний на порозі. У мене на будинку тільки декілька пошкоджень від уламків", - додав Ярмак.

Нагадаємо, відомий комік Гудков ризикує загриміти за грати за "образу" росіян.

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