Олександр Гудков висміяв "вузьколобість" росіян.

Російський комік Олександр Гудков висміяв "вузьколобість" росіян. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення на строк до 5 років.

Так, Гудков зробив пародію на кліп "Я росіянин", але в його версії співається про дурість росіян. Цікаво, що відео він зняв на синьо-жовтому тлі - небо і колоски.

Більш того, раніше Гудков неодноразово засуджував війну в Україні і говорив, що йому соромно за свою країну.

Після всього цього російські пропагандисти запевнили, що Гудков розпалює ворожнечу між населенням і загрожує національній безпеці країни. У зв'язку з цим вони закликали притягти коміка до відповідальності, а саме до ув'язнення.

До речі, оригінальний кліп на пісню виглядає так:

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що не чув жодної антиросійської заяви від зірки Алли Пугачової, а її чоловік, гуморист Максим Галкін "робив погані заяви".

"Я не чув жодної (антиросійської) заяви від Пугачової, а її чоловік Галкін робив дуже погані заяви, нам з ним явно не по дорозі", - сказав Пєсков.

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