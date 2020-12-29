Найкрасивішим чоловіком на планеті визнали популярного у світі шведського блогера Фелікса PewDiePie Чельберга.
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У рейтинг найкрасивіших чоловіків світу за 2020 рік увійшли 100 осіб. Серед них - актори, моделі, музиканти та спортсмени. Список замикає футболіст Кріштіану Роналду.
Рейтинг найкрасивіших чоловіків на планеті: топ-5
- Друге місце зайняв південнокорейський співак, учасник музичного гурту BTS Кім Тхэхен, який виступає під псевдонімом Ві.
- Третє - австралійський актор Кріс Хемсворт.
- Четверте - ще один учасник BTS Чон Джонгука.
- П'яте - британський актор Генрі Кавілл.
Творці рейтингу зазначають, що списки найкрасивіших осіб завжди дуже суб'єктивні, тому багато користувачів можуть не погодитися з результатами. Однак автори просять не судити їх строго, адже вони вибирають 100 учасників з приблизно 125 тисяч претендентів.
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