Список замикає футболіст Кріштіану Роналду.

Найкрасивішим чоловіком на планеті визнали популярного у світі шведського блогера Фелікса PewDiePie Чельберга.

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У рейтинг найкрасивіших чоловіків світу за 2020 рік увійшли 100 осіб. Серед них - актори, моделі, музиканти та спортсмени. Список замикає футболіст Кріштіану Роналду.

Рейтинг найкрасивіших чоловіків на планеті: топ-5

Друге місце зайняв південнокорейський співак, учасник музичного гурту BTS Кім Тхэхен , який виступає під псевдонімом Ві.

, який виступає під псевдонімом Ві. Третє - австралійський актор Кріс Хемсворт .

. Четверте - ще один учасник BTS Чон Джонгука .

. П'яте - британський актор Генрі Кавілл .

Творці рейтингу зазначають, що списки найкрасивіших осіб завжди дуже суб'єктивні, тому багато користувачів можуть не погодитися з результатами. Однак автори просять не судити їх строго, адже вони вибирають 100 учасників з приблизно 125 тисяч претендентів.

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Автор: УНІАН