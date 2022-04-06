Шанувальники відзначили, що дружина Арестовича посивіє.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович вже давно запав у душу українським жінкам. Завдяки гарненькій зовнішності і солодкому голосу його охрестили головним "крашем" країни.

Так, ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік пожартував, що Арестовича взяли головним героєм в проект "Холостяк".

"Рішення прийнято! Беремо Олексія в проект "Холостяк", навіть якщо він одружений. Буде точно конструктивно і весело. Що скажете, дівчатка?"- написав Решетнік.

Шанувальниці Олексія відзначили, що рішення відмінне, але його дружина посивіє від такої новини.

"Ми то "за", а що його дружина скаже?", "Гришо, ти робиш мені боляче", "Як тільки візьмете його або Кіма, я одразу зареєструюся", "Йому потрібно бути радником холостяка", - пишуть дівчата в коментарях.

Нагадаємо, на кому одружені головні "краши" всіх українок.

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