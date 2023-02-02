Модель не поспішає повертатися в Росію і навіть не хоче говорити, де саме вона знаходиться.

Представниця РФ на "Міс Всесвіту" Анна Ліннікова відмовилася повертатися додому після конкурсу. Росіянка ховається в США і боїться погроз, які їй надсилають.

Ліннікова, яка намагалася подружитися з представницею України Вікторією Апанасенко і робила вигляд, що не розуміє, чому їй відмовляють, нині подорожує. Однак росіянка не приховує, що їй не хочеться розповідати, де саме вона знаходиться.

"У деякі моменти мені дійсно було страшно за своє життя, оскільки звучали погрози фізичної розправи за умови мого виходу на сцену. Потім я трохи заспокоїлася, зрозумівши, що реальної сили такі слова не мають. Зараз я подорожую по Америці і в цілях безпеки зайвий раз не розкриваю своїх точних координат", - заявила росіянка в інтерв'ю російським ЗМІ.

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Також Ліннікова зізналася, що їй довелося найняти охорону. За її словами, вона намагалася захиститися від "неадекватних шанувальників". Зараз вона продовжує мріяти про кар'єру моделі і не перестає повторювати, що її провал на "Міс Всесвіту" має "виключно політичний підтекст". За словами Ліннікової, її виступ був нібито на "найвищому рівні".

"Міс Всесвіт" - скандали на конкурсі

14 січня, коли росіянка Ліннікова дефілювала на сцені конкурсу, в Дніпрі рашисти завдали удару по багатоповерхівці. Модель отримала чимало критики, адже в той момент вона посміхалася на камеру в сукні кривавого кольору. Незабаром стало відомо, як росіянка поводилася поза сценою. Вона бігала за українкою, намагалася зробити з нею спільне фото. А всіх, хто не хотів ставати поруч з нею, Ліннікова називала "расистами".

На конкурсі перемогла представниця США Р'бонні Габріель. Росіянка Ліннікова не потрапила в топ-16, а українка Вікторія Апанасенко отримала одну з найголовніших нагород.

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