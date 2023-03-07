Окупанти вбили чоловіка за те, що той сказав "Слава Україні".

Українські зірки відреагували на жахливе відео з вбивством Героя, якого окупанти розстріляли за сміливість. Чоловік стояв перед росіянами без зброї. Він не побоявся сказати "Слава Україні", за це його розстріляли. Все це окупанти цинічно знімали на відео.

Жахлива смерть українського військового сколихнула усю Україну. Мало хто залишився байдужим. Українські зірки також не залишилися осторонь.

Так, на відео вже відреагували Маша Єфросиніна, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна, а також Тіна Кароль. Усі вони підтримують флешмоб, який запустили у мережі. Зірки публікують напис "Слава Україні".

Відео дня

А Єфросиніна залишила для окупантів ще одне послання. Вона розмістила у хаотичному порядку літери, з яких можна зібрати слово, що описує росіян.

Співачка Анна Трінчер також прокоментувала жахливий злочин росіян. Спочатку вона розмістила фото військового, якого вбили окупанти.

А згодом Трінчер розмістила щемливий вірш, який вже написали про Героя:

"Затиснувши цигарку у зубах, ти так спокійно глянув смерті в вічі. Безстрашний... І без зброї у руках. Із невимовним болем на обличчі"

Також на відео з розстрілом військового відреагували блогер Ігор Лаченков, захисниця Маріуполя Катерина "Пташка" Поліщук. Не залишилася осторонь й зірка "Папіка" Дарина Петрожицька.

Усі вони пишуть "Героям Слава". Так зірки та прості українці "відповідають" на слова Героя, який не побоявся сказати їх у вічі ворогу.

Ольга Цибульська також не змогла ігнорувати жахливий злочин окупантів. Відео зі стратою Героя вразило усіх, хто його побачив. Співачка написала:

"Сьогодні один сказав "Слава Україні", а мільйони відповіли - "Героям Слава!"

Ведучий Юрій Горбунов написав на своїй сторінці в Instagram, що окупанти зафільмували свій злочин, вони навіть не приховують жахливі вчинки. Проте, зазначив Горбунов, за кожен злочин росіяни понесуть покарання. Адже українці ніколи не пробачать РФ.

Відео з вбивством Героя - що відомо

Учора українців сколихнула новина про те, що росіяни розстріляли беззбройного українського військового після фрази "Слава Україні!". Усе це вони знімали на відео. Після цього користувачі запустили онлайн-акцію, адже світ повинен знати про сміливого чоловіка. Вже відомо, що військовому хочуть присвоїти звання Героя України.

Сьогодні ж стало відоме ім'я розстріляного росіянами Героя України. Нині його тіло знаходиться на окупованій території.

Вас також можуть зацікавити новини: