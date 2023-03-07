Світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації закликають покарати державу-терориста і її керівництво за всі злочини проти українського народу.

Після встановлення всіх обставин та ідентифікації розстріляного окупантами військового, фракція "Слуга народу" звернеться до президента України Володимира Зеленського про присвоєння йому звання Героя України (посмертно).

"Його подвиг є виразом незламності народу й українського війська", - сказано в заяві фракціїї, яку у своєму Telegram-каналі оприлюднив її голова Давид Арахамія. Вони закликають світову спільноту, парламенти, уряди та міжнародні організації покарати державу-терориста і її керівництво за всі воєнні злочини, злочини проти людяності й акти геноциду, вчинені проти українського народу.

В заяві сказано, що понад рік держава-окупант, Російська Федерація, веде повномасштабну війну проти України і, не маючи можливості перемогти на полі бою, агресор вдається до численних злочинів проти цивільного населення та військовополонених, намагаючись зламати нашу волю до боротьби.

Відео дня

Зазначається, що черговим воєнним злочином РФ став розстріл беззбройного воїна, останніми словами якого були "Слава Україні!". Цю жорстоку розправу окупанти самі ж зафільмували. "Ми схиляємо голови перед героїзмом патріота, який перед лицем жорстокого ворога проявив мужність і залишився вірним народу України й військовій присязі до кінця. Його подвиг залишиться назавжди в пам’яті українців", - йдеться в заяві .

Розстріл українського військового

Як повідомляв УНІАН, вчора у мережі поширили відео, на якому російські загарбники цинічно розстрілюють беззбройного українського військовослужбовця. Перед смертю він промовляє: "Слава Україні!".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні пообіцяв, що вбивць українського захисника знайдуть. В Україні відкрили кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив це відео міжнародним партнерам у якості підтвердження воєнного злочину РФ.

Українці масово постять у соцмережах гасла "Слава Україні!", "Герою слава!" і "Героям Слава!", щоб якомога більше людей у світі побачили, що накоїла Росія.

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