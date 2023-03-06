Cвіт має знати про убитого за слова “Слава Україні!” бійця: українці запустили онлайн-акцію

Користувачі соцмереж і українські політики вимагають справедливості та покарання для окупантів, що вбили полоненого, порушуючи Женевські конвенції.

Українці масово постять в соцмережі слова "Слава Україні!", "Герою слава!" і "Героям Слава!". У такий спосіб вони намагаються привернути увагу світу до звірячого вбивства українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів і був розстріляний після того, як вигукнув гасло "Слава Україні!".

Вимагаючи справедливості та покарання для окупантів, користувачі соцмереж постять скриншоти з відео зі стратою полоненого українця, опублікованого його вбивцями, та ілюстрації, присвячені цьому воєнному злочину.

Відео дня

Відповідні теги #СлаваУкраїні, #GlorytoUkraine, #Slava Ukraini тощо вже вийшли в українські та світові тренди в Twitter.

До онлайн-флешмобу приєднуються українські політики. Допис зі словами "Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні!" опублікував президент Володимир Зеленський. Зі словами "Героям Слава" – прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-прем’єр і голова Мінцифри Михайло Федоров та інші урядовці. Аналогічні дописи публікують очільники обласних військових адміністрацій, міські голови, офіційні сторінки українських відомств тощо.

Підтягуються і західні політики. Приміром, акцію вже підтримав відомий прихильник України, старший радник Конгресу США Пол Массаро.

Розстріл беззбройного українського полоненого - що відомо

В понеділок, 6 березня, в мережі з'явилося відео розстрілу українського військового. На відео, знятому окупантами, український боєць стоїть без зброї і спокійно курить. Голос за кадром каже операторові: "Знімай його". Полонений каже "Слава Україні", після цього його розстрілюють.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що вбивство взятих в полон – це порушення Женевських конвенцій. Він заявив, що відправив ролик міжнародним партнерам України та своїм колегам з інших країн.

Служба безпеки України за фактом розстрілу беззбройного українського військовополоненого відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав відео із беззбройним українським військовополоненим, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні", "жахливим". Він закликав Міжнародний кримінальний суд розслідувати злочин окупантів.

"Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. Вкрай необхідно, щоб розпочав негайне розслідування цього жахливого військового злочину МКС. Винні мають постати перед правосуддям", – написав він.

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