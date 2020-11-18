Актор побив рекорд телеведучого Девіда Аттенборо і потрапив до Книги рекордів Гіннесса завдяки фото маленької дочки.

Виконавець ролі Рона Візлі в серії фільмів про юного чарівника "Гаррі Поттера" Руперт Грінт встановив новий світовий рекорд в Instagram.

Тиждень тому Руперт Грінт обрадував фанів і, нарешті, завів Instagram. Природно, виконавець однієї з головних ролей в найпопулярнішому фільмі про юного чарівника не міг не включитися в боротьбу за рекорди Instagram.

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Так, свій перший мільйон підписників він набрав за 4 години і 1 хвилину, що стало новим рекордом мережі. Таким чином він побив попередній рекорд, який належав 94-річному натуралісту серу Девіду Аттенборо, всесвітньо відомому автору документальних фільмів про природу. Аттенборо набрав свій перший мільйон за 4 години і 44 хвилини.

Нагадаємо, у своїй першій публікації Руперт Грінт пожартував, що тепер він в Instagram, хоча і з запізненням на ціле десятиліття, і показав перше фото зі своєю шестимісячною дитиною - дочкою Венсдей. На сьогодні у Руперта Грінта 3,3 млн передплатників.

Третій рекорд мережі належить актрисі Дженніфер Еністон. У жовтні 2019 року вона зареєструвалася в Instagram, і викликала тим самим збій в мережі. Тоді вона набрала своєї перший мільйон підписників за 5 годин і 16 хвилин.

Тепер рейтинг найшвидших Instagram-мільйонників виглядає так:

Руперт Грінт - 4 години і 1 хвилина (листопад 2020 р.)

Сер Девід Аттенборо - 4 години 44 хвилини (вересень 2020 р.)

Дженніфер Еністон - 5 годин 16 хвилин (жовтень 2019)

Принц Гаррі і Меган Маркл - 5 годин 45 хвилин (квітень 2019 р.)

Кан Даніель, зірка K-Pop - 11 годин 36 хвилин (січень 2019)

Папа Франциск - 12 годин (березень 2016 р.)

Девід Бекхем - 24 години (травень 2015).

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Автор: УНІАН