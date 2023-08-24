Виконання вірша зворушило українців до глибини душі.

Амбасадори UNITED24 Кетрін Винник, Скотт Келлі, Мішель Азанавічус, Лієв Шрайбер, Іванна Сахно, Міша Коллінз, Андрій Шевченко, Олександр Усик і Марк Стронг привітали українців з Днем незалежності.

Вони зворушливо прочитали вірш Володимира Сосюри "Любіть Україну". Українська мова дуже красиво звучить у виконанні послів платформи, які підтримали Україну під час повномасштабного російського вторгнення.

"У годину щасливу і в радості мить любити Україну нескладно. Але в годину негоди щиро підтримують нашу країну тільки справжні друзі", - йдеться в описі до ролика.

Як відреагували українці

"Спасибі вам велике"

"Дякую за підтримку. З Днем незалежності України"

"Подяка нашим друзям. Спасибі, що ви у нас є"

"Неймовірні"

Нагадаємо, раніше Україну з Днем незалежності привітала Тіна Кароль. Вона презентувала нову пісню "Одне серцебиття", написану лауреатом премії "Греммі" і "Оскар" Дайан Уоррен.

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