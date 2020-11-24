На знімку можна розгледіти розкішну фігуру Кім.

Учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" і відома у всьому світі підприємниця Кім Кардашьян-Уест показала знімки в спідній білизні.

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Фотографія опублікована в Instagram-акаунті знаменитості. У кадрі Кардашьян позує, сидячи на підлозі у гардеробній у бюстгальтері білого кольору і трусах із завищеною талією в тон.

На знімку можна розгледіти розкішну фігуру Кім — осину талію і значного розміру груди й попу.

Образ зірка доповнила зібраним у косу волоссям і макіяжем з акцентом на очі.

Хто така Кім Кардашьян

Кімберлі Ноель Кардашьян Уест - американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Уестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

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Автор: Ольга Робейко