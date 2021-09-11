За словами Потапа, розлучившись з Горовою, він зробив вибір на користь любові.

Відомий український репер і продюсер Потап у першому шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою прожив 15 років. Проте 7 років тому подружжя розлучилось. Потап зізнався, що саме він був ініціатором розриву.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ репер вперше зізнався, що змінив життя, аби не "мучити іншу людину".

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Зіркове розлучення Потапа та Ірини Горової відбулось 2014 року. Чоловік і жінка досі не розкривають усі причини розриву, заявляючи лише про постійні сварки та суперечки.

За словами Потапа, розлучившись з Горовою, він зробив вибір на користь любові. Схоже, артист мав на увазі екс-учасницю дуету "Потап і Настя", а з травня 2019 року – дружину Настю Каменських.

"Це було дуже складно. Це було дуже боляче. Тоді серце розбивалось, але зараз розумію, що дуже щасливий, тому що зробив правильно – послухав своє серце", – поділився Потап.

Разом з тим, екс-подружжя зберегло чудові стосунки. Вони залишились друзями, партнерами по продюсерському центру Mozgi Entertainmen і люблячими батьками для спільного 13-річного сина Андрія.

Раніше, як писав УНІАН, Настя Каменських опублікувала в Instagram ранкову фотографію, на якій позує у футболці свого чоловіка Потапа. На такий знімок відреагував сам Потап, написавши в жартівливій формі: "Це так мило. Труси мої не одягай".

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Автор: Вікторія Гордієнко