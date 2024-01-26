Він підтримав війну в Україні.

Актора скандального серіалу "Слово пацана. Кров на асфальті" Микиту Кологривого внесли в базу "Миротворець". Відомо, що він підтримав повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Раніше Кологривий записав відеозвернення до окупантів під час зйомок нового пропагандистського фільму "У серпні 44-го".

У ролику він цинічно подякував російським загарбникам за захист і безпеку.

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Варто зазначити, що Кологривий довгий час мовчав про війну в Україні. Проте поки Росія бомбила мирні міста і вбивала жителів нашої країни, Микита продовжував зніматися в країні-агресора.

Остання його роль була в серіалі "Слово пацана" про молодіжну злочинність в Казані. Цей серіал став скандальним, тому що він романтизує бандитизм і пропагує його серед молоді.

Нагадаємо, раніше відомий актор пояснив популярність серіалу "Слово пацана" в Україні. За словами Андрія Ісаєнка, людям завжди подобалося дивитися фільми про бандитів.

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