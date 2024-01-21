За словами Андрія Ісаєнка, людям завжди подобалося дивитися фільми про бандитів.

Відомий український актор Андрій Ісаєнко пояснив, чому російський серіал "Слово пацана" став популярним в Україні. За його словами, людям подобається дивитися стрічки про бандитизм.

"Згадайте "Бригаду", яка була на піку популярності. На пострадянському просторі цей серіал мав величезний успіх. А фільм "Хрещений батько"... Так, це кіно про поганців, про заборонене, про злочинність, але він мав світовий успіх", - зазначив Ісаєнко в інтерв'ю УНІАН.

Також він припустив, що серіал "Слово пацана" дивляться тому, що багато хто застряг в 90-х.

"Можливо, вони ностальгують за тим кризовим часом. Мені взагалі дивно, коли люди продовжують дивитися російські серіали і слухають їхню музику. Чому так? Не знаю. Я сам шукаю відповідь на це питання", - додав Ісаєнко.

Серіал "Слово пацана" - що відомо

Серіал "Слово пацана" про злочинні угруповання став популярним не тільки в Росії, але і в Україні. Більше того, саундрек серіалу "Пияла" очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music.

Український режисер Любомир Левицький назвав перегляд російських серіалів великою трагедією. Він закликав ігнорувати "Слово пацана". В іншому випадку не зрозуміло, за що гинуть українські військові...

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