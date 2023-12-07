Наразі Завгородній стоїть на військовому обліку.

Співак POSITIFF ще на початку повномасштабного російського вторгнення пішов у місцеву тероборону. В інтерв'ю УНІАН він розповів, що стояв у черзі дуже довго, тому що йому казали, що йому краще займатися творчістю.

Військові казали йому, що їм потрібна публічна допомога, щоб вгамувати паніку.

"Потім ми поїхали в Хмельницьку область робити заходи для дітей-переселенців. Вже там я пішов у місцевий військкомат і пройшов комісію. В мене є документ, що я стою на обліку", - сказав Олексій.

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Він додав, що якщо його призвуть, то він обов'язково поїде на фронт та зі зброєю у руках захищатиме Україну.

"Я був на полігонах і вже більш-менш навчений збирати автомат і стріляти. Всім раджу все-таки пройти повну військову підготовку - зараз треба бути готовим до всього", - додав співак.

Варто зазначити, що Олексій Завгородній з початку великої війни займається волонтерством та виступає для дітей-переселенців. Також він дає благодійні концерти для військових.

Він каже, що наразі йому не потрібні великі зали, стадіони і тури. Він вважає, що ми маємо підтримувати українських військових та підіймати їхній бойовий дух.

Нагадаємо, актор серіалу "Спіймати Кайдаша" Ярослав Безкоровайний отримав повістку.

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