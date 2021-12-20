Українська співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, з’явилася на публіці з новою зачіскою. Втім, кардинальна зміна іміджу сподобалася не усім фоловерам зірки.
Відео з виступу та після нього опублікував фан-акаунт Кароліни в Instagram.
Лорак з’явилася з незвичайною зачіскою на святковий концерт "Різдво з Григорієм Лепсом", який відбувся у Москві 19 грудня.
Читайте такожСуцільний обман: 5 зірок, яких "спалили" на фотошопі (фото)Зірка прийшла на подію у чорному блискучому боді з довгими рукавами. Образ Лорак доповнила масивними аксесуарами та оксамитовими ботфортами на високих підборах у тон вбрання.
Однак найбільше публіку здивувала незвична для співачки зачіска. Лорак навіть порівняли 72-річною Аллою Пугачовою, яка вже роками обирає подібну зачіску.
Фоловери співачки неоднозначно сприйняли кардинальну зміну іміджу виконавиці. Деякі фани засипали Лорак компліментами, а інші - критикою.
- "Що в неї на голові?",
- "Алла Борисівна",
- "Це не красиво",
- "Вибух макаронної фабрики",
- пишуть коментатори.
Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак, яка живе та виступає в Росії, заспівала дуетом з репером Мот (справжнє ім'я – Матвій Мельников).