Співачка здивувала публіку кардинальною зміною іміджу.

Українська співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, з’явилася на публіці з новою зачіскою. Втім, кардинальна зміна іміджу сподобалася не усім фоловерам зірки.

Відео з виступу та після нього опублікував фан-акаунт Кароліни в Instagram.

Лорак з’явилася з незвичайною зачіскою на святковий концерт "Різдво з Григорієм Лепсом", який відбувся у Москві 19 грудня.

Читайте такожСуцільний обман: 5 зірок, яких "спалили" на фотошопі (фото)Зірка прийшла на подію у чорному блискучому боді з довгими рукавами. Образ Лорак доповнила масивними аксесуарами та оксамитовими ботфортами на високих підборах у тон вбрання.

Однак найбільше публіку здивувала незвична для співачки зачіска. Лорак навіть порівняли 72-річною Аллою Пугачовою, яка вже роками обирає подібну зачіску.

Фоловери співачки неоднозначно сприйняли кардинальну зміну іміджу виконавиці. Деякі фани засипали Лорак компліментами, а інші - критикою.

"Що в неї на голові?",

"Алла Борисівна",

"Це не красиво",

"Вибух макаронної фабрики",

- пишуть коментатори.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ані Лорак, яка живе та виступає в Росії, заспівала дуетом з репером Мот (справжнє ім'я – Матвій Мельников).

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Автор: Марта Гичко