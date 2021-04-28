Відомий американський актор Арнольд Шварценеггер розкритикував останню церемонію вручення кінопремії «Оскар».
Запис інтерв'ю з ним був опублікований на YouTube-каналі Jimmy Kimmel Live.
Читайте такожОскар-2021: сім'я Чедвіка Боузмана прокоментувала його поразкуШварценеггер зізнався, що сам зміг подивитися тільки третину церемонії, після чого вимкнув її:
«Більше не міг дивитися це, тому що на сцені було так багато талантів, але це було занадто нудно».
Ведучий запитав, як можна зробити захід краще та цікавіше. На що Шварценеггер пожартував, що наступного разу церемонію потрібно провести його на Muscle Beach – майданчику, на якому йоги, гімнасти та циркачі влаштовують різні вистави.
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