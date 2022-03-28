Артиста нещодавно поранили під час обстрілу, зараз він у лікарні.

Фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз через поранення знаходиться в лікарні, заявив, що його травма не дуже серйозна, тому він сподівається на швидке одужання. Після виписки з лікарні планує повертатися в тероборону і ставати на захист своєї країни.

Про це артист розповів у своєму Instagram-блозі.

"Так, справді, мене було поранено в обличчя, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко стану на ноги і повернуся в стрій. Бо, як бачите, майже запух пройшов" - розповів Андрій Хливнюк у своєму профілі.

Нагадаємо, днями соліст групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під обстріл з боку російських окупантів. Осколок потрапив йому під око, від чого почала опухати обличчя.

Вас також можуть зацікавити новини: