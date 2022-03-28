Артист днями потрапив під обстріл.

Днями соліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк потрапив під обстріл з боку російських окупантів. Осколок потрапив йому під око, від чого почало опухати обличчя.

В результаті артиста госпіталізували. Зараз він знаходиться в госпіталі і вже показав перші кадри з лікарняного ліжка.

"Прекрасного весняного дня, друзі! Спасибі за гори добрих слів і нудсиків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас", - написав Андрій Хливнюк.

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