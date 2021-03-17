74-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вразив користувачів архівним знімком. На ньому він у 19 років та з голим торсом піднімає над головою свого друга.
Читайте такожПомерла мати Сильвестра СталлонеФотографія опублікована на сторінці зірки фільму «Роккі» в Instagram. Як бачимо, тут Сталлоне не такий накачаний, як ми його знаємо, але сил у нього вдосталь.
"Хороший друг надіслав мені цю стару фотографію, коли мені було 19 років. Забавно, коли я не міг піти в спортзал, я піднімав щось, щоб потренуватися! Це божевілля, правда?",- написав Сталлоне.
"Ви - легендарна людина, яка привела в зали тисячі людей», - пишуть в коментарях. І з цим складно не погодитися.
Хто такий Сильвестр Сталлоне
- Сильвестр Сталлоне - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер.
- За свою акторську кар'єру знявся у понад 50 фільмах, у тому числі в серіях «Роккі» (1976-2018), «Рембо» (1982-2019), «Нестримні» (2010-2014) і «План втечі» (2013-2019), до перших трьох з яких також доклав руку як сценарист, режисер та продюсер.
- Номінант на премію "Золотий глобус" за роль Роккі Бальбоа в першому фільмі й лауреат за роль в сьомому фільмі серії. Триразовий номінант на премію "Оскар" за роль Роккі Бальбоа в першому і сьомому фільмах, а також написання сценарію до першого фільму. Лауреат премій "Сатурн", "Сезар" і "Critics' Choice Movie Awards".
- 12 червня 2011 року за заслуги в популяризації боксу був введений в Міжнародний зал боксерської слави.
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