Актор зазначив, що приймає будь-які наслідки за свій вчинок.

Американський актор та режисер Вілл Сміт заявив, що виходить з Академії кінематографічних мистецтв та наук США. Таке рішення він прийняв після скандалу на цьогорічній премії.

Про це повідомляє CNN.

Актор цього року не тільки став лауреатом 94-ї церемонії, а й дав ляпаса ведучому через жарт про дружину Сміта. Американська кіноакадемія розслідує цей інцидент, але Вілл вирішив не чекати вердикту та піти за власним бажанням.

Відтепер Сміт не зможе голосувати за номіновані фільми на "Оскар". Втім, його кандидатура, як і раніше, матиме право на розгляд та номінацію на "Оскар" у майбутньому.

"Мої дії на 94-й церемонії вручення премії "Оскар" були разючими, болючими та непробачними. Список тих, кого я образив, довгий і включає Кріса, його сім'ю, багатьох моїх дорогих друзів та близьких, усіх присутніх та світову аудиторію. Я зрадив Академії. Я позбавив інших номінантів та переможців можливості святкувати та бути відзначеними за їхню видатну роботу. Я вбитий горем. Я хочу перемикнути увагу на тих, хто заслуговує на увагу своїми досягненнями, і дозволити Академії повернутися до неймовірної роботи, яку вона робить для підтримки творчості та артистизму в кіно. Отже, я виходжу зі складу Академії кінематографічних мистецтв і наук і прийму будь-які подальші наслідки, які Рада вважає за доцільне. Зміни вимагають часу, і я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб ніколи більше не дозволити насильству взяти гору над розумом", - зазначив Сміт в офіційній заяві.

Нагадаємо, що Сміт вдарив коміка Кріса Рока у прямому ефірі "Оскара". Перед цим Рок видав недоречний жарт про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт Сміт. Він пожартував "про дивовижну, дуже коротку зачіску" дружини Вілла Сміта, яка зараз страждає від алопеції — аутоімунного захворювання, що призводить до випадання волосся.

Також знаменитості влаштували словесну перепалку, на момент якої пропав звук. Пізніше Рок сказав, що це була "найбільша ніч в історії телебачення".

Згодом він публічно вибачився перед коміком Крісом Роком за ляпас через невдалий жарт про дружину кінозірки. Актор зауважив, що не повинен був так поводитися.

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