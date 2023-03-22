Розповідаємо, скільки пропагандисти отримали з державного бюджету.

У Росії оголосили результати президентського грантового конкурсу культурних ініціатив. 881 проект отримав грошову підтримку з державного бюджету - всього на це виділили 3 мільярди 700 мільйонів рублів (майже 2 мільярди гривень).

Однак фактично це не гранти, а "пряники" за те, що зірки у своїй діяльності підіграють кремлівській пропаганді. В ефірі FreeДом розповіли про тих, кому з держбюджету "відсипали" найбільше.

Дмитро Пучков

Пучков - російський блогер, відомий як "старший оперуповноважений Goblin". Він є автором альтернативної озвучки до фільмів. Йому в березні 2023 року виділили понад 19 мільйонів рублів на пропагандистське шоу "Вечірній випромінювач".

Проект буде виходити на російському сервісі Rutube і в соціальній мережі "ВКонтакте". Як заявив сам Дмитро, своєю творчістю він буде "підтримувати громадянську єдність".

Ігор Матвієнко

Радянський і російський композитор, а також автор пісень улюбленої музичної групи Путіна "Любе" отримав в рамках грантової програми майже 29 мільйонів рублів. За ці гроші він нібито збирається поставити етно-оперу "Князь Володимир".

Арію князя співатиме інший відомий пропагандист - Ярослав Дронов, який виступає під псевдонімом Шаман. Він прославився тим, що випустив пісню "Я русский". Шаман регулярно відвідує окупантів на захоплених росіянами територіях України.

Тетяна Навка

Фігуристка Тетяна Навка - постійна переможниця подібних конкурсів. Як стверджує сама спортсменка, це зовсім не пов'язано з тим, що її чоловік - прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. 25 мільйонів рублів Навке виділили на серію льодових шоу.

Варто відзначити, що в минулому році вона вже отримувала грант у розмірі 14 з половиною мільйонів на такий же проект - тоді вона заявила, що проведе льодове шоу "Руслан і Людмила" в окупованому Луганську. Воно повинно було відбутися до 28 лютого цього року, але з невідомих причин цього не сталося.

Нагадаємо, у новій серії "Сімпсонів" висміяли Путіна і його довгий стіл.

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