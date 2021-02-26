Співачка захопила мережу / instagram.com/babaslavka
Українська співачка Слава Камінська опублікувала в Instagram нову фотографію.
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На знімку вона позує в червоній напівпрозорій білизні і білій сорочці, яку вона розмахнула. Такий комплект ідеально підкреслює груди і живіт.
Крім того, на обличчя вона нанесла макіяж в стилі смокі-айс, а губи нафарбувала нюдовою помадою.
"Дівчатка, а ви берете трубку, коли колишні дзвонять вам серед ночі?",- підписала фото Слава.
Співачка захопила мережу / instagram.com/babaslavka
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