Співачка показала пікантне фото.

Українська співачка Слава Камінська опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в червоній напівпрозорій білизні і білій сорочці, яку вона розмахнула. Такий комплект ідеально підкреслює груди і живіт.

Крім того, на обличчя вона нанесла макіяж в стилі смокі-айс, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

"Дівчатка, а ви берете трубку, коли колишні дзвонять вам серед ночі?",- підписала фото Слава.

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Автор: Діана Могилєвич