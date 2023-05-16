У РФ статус "іноагента" присвоїли багатьом медійним персонам, які публічно висловилися проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Російські артисти, які отримали статус "іноагента" за антивоєнні висловлювання, масово вирішили оскаржити це через суд. Так, стало відомо, що коміки Семен Слєпаков та Ілля Варламов подали відповідні позови на розгляд Замоскворецького суду Москви.

Раніше повідомлялося, що співачка Земфіра і гуморист Максим Галкін виступили з аналогічною позовною заявою. Дати засідань поки не призначені, а в Мін'юсті РФ такий ажіотаж на оскарження теж поки що не коментували, повідомляють росЗМІ.

Зазначимо, Семена Слєпакова оголосили "іноагентом" 14 квітня цього року. Представники країни-агресора заявили, що він нібито "отримував підтримку від іноземних джерел" і "формував негативне ставлення до військової служби і державної служби в цілому". Його колега Ілля Варламов потрапив до списку "іноагентів" з тієї ж причини.

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Раніше цей статус був присвоєний Максиму Галкіну. Чоловік Алли Пугачової ще з самого початку повномасштабної війни використовував свій багатомільйонний блог для того, щоб розповісти російській аудиторії правду про звірства окупантів. Тепер він РФ не відвідує, оскільки там йому може загрожувати в'язниця.

Раніше УНІАН писав, що на Лію Ахеджакову вимагають завести кримінальні справи в РФ і визнати її "іноагентом".

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