Скандал зі співачкою стався 30 травня.

30 травня російська співачка Любов Успенська накинулася на собаку своїх сусідів. За інформацією ЗМІ, вона погналася за тримісячним цуценям французького бульдога, тому що той нібито хотів вкусити її йоркширського тер'єра.

Коли бульдога наздогнати не змогла, то забігла у двір своєї сусідки і почала рукояткою повідця бити стару собаку. Про це пишуть росЗМІ. Адвокатом дизайнера Анни Кауфман, чия тварина постраждала, став Олександр Добровінський.

"Має бути операція собаці, яку побила Успенська, тому що там пошкоджене око. Після цього будемо вирішувати які будуть вимоги до Успенської, тому що там і честь і гідність, там жорстоке поводження з тваринами, там багато всяких речей. Собака за російським законодавством, побита і якій належить операція, прирівнюється до активу, тому крім того, що це жорстоке поводження, це зовсім не моральний збиток. Це збиток, який завдано активу людини", - сказав правозахисник.

У мережі показали кадри, як розлючена Успенська лається з сусідкою, погрожує їй, вимагає викликати поліцію і навіть кидається з кулаками.

Зазначимо, Любов Успенська - киянка. Однак кар'єру вирушила будувати в Росії, попри те, що має американське громадянство. З 24 лютого 2022 року вона не висловила свою позицію щодо війни в Україні.

Нагадаємо, Любов Успенська побила на вулиці собаку з криками " Я тебе знищу!".

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