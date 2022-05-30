За словами очевидців, Успенська поводилася неадекватно.

Російська співачка Любов Успенська побила на вулиці собаку, оскільки думала, що він становить небезпеку для її пса.

Відзначається, що Успенська вийшла на прогулянку зі своєю дочкою і своїм домашнім улюбленцем. З-за рогу раптово вибіг сусідський собака, який, ймовірно, просто хотів пограти з її псом.

Але Успенська вирішила, що щеня становить небезпеку для її домашнього вихованця, тому вирішила його побити.

"Вона почала бити собаку по голові рукояткою від повідця. Господиня насилу змогла відтягнути неадекватну Успенську від бідної тварини. Звичайно, зняти на відео цей момент нікому не спало на думку, бо треба було рятувати пса. Але на цьому артистка не заспокоїлася і продовжила сипати прокльонами - тепер на адресу господарів і їх гостей, які теж стали свідками цього скандалу. Не посоромилася навіть маленьких дітей", - розповіли очевидці в коментарі виданню СтарХіт.

Також зазначається, що Успенська почала кричати і на адресу своїх сусідів. Вона сказала, що знищить їх, а також поскаржилася на те, що їх пес вкусив її за ногу.

Нагадаємо, раніше Любов Успенська обурилася петицією про заборону російським зіркам виступати в Україні.

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