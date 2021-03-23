Ротару живе під Києвом / instagram.com/sofiarotaru.official
Українська співачка Софія Ротару живе під Києвом у триповерховому особняку, загальна площа якого становить 300 квадратних метрів.
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Про це повідомляє youtube-канал Kyiv LIVE.
У будинку панорамні вікна, високі стелі, вітальня з каміном і зі скляною стіною від підлоги до стелі. Крім того, дизайнер спроектував будинок з дерев'яних колод, які купили у Фінляндії.
Також на території будинку є гостьовий будиночок, альтанка в саду і спеціальне приміщення для інвентарю. За даними ріелторів, такий будинок можна придбати мінімум за два мільйони доларів.
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