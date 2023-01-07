У мережі "рознесли" Прусікіна за такий вчинок.

Соліст російської групи Little Big Ілля Прусікін ошелешив катанням на хресті в світле свято Різдва Христового.

У мережу просочилося відео, де він використовує саморобний хрест з дощок замість скейтборду. У коментарях під відео в Telegram-каналі "Щоденники Знаменитостей" користувачі написали купу образ на адресу Прусікіна.

Сам він поки ніяк не відреагував на цей інцидент.

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Ілля Прусікін і його позиція щодо війни в Україні

Ще на початку повномасштабного російського вторгнення він переїхав з країни-агресора до США. Також група Little Big випустила кліп, в якому засудила злочинний режим Кремля.

"Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну", – написала група в описі під відео.

Солісти гурту додали, що люблять Росію, але зовсім не згодні з війною в Україні.

"Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили залишити все і виїхати з країни", - сказав раніше Прусікін.

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