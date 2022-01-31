Пак Чі-міна потрапив до лікарні з гострим болем у животі.

Соліст популярної південнокорейської групи BTS Пак Чі-міна потрапив до лікарні після перенесеного коронавірусу. На тлі зараження вірусом у нього загострився апендицит.

Відомо, що Пак Чі-міна потрапив у хоспіс 30 січня з гострим болем у животі, а також він скаржився на біль у горлі. А сьогодні, 31 січня, йому зробили операцію з видалення апендициту.

У лікарні артист проведе ще кілька днів. Зараз він відновлюється після операції, яка, до слова, пройшла успішно.

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BTS - південнокорейський бойбенд, сформований в 2013 році компанією Big Hit Entertainment. Колектив складається з семи учасників: RM (лідер групи), Чину, Сюгі, Джей-Хоупа, Чі-міна, Ві і Джонгука.

BTS отримали світове визнання після випуску другого студійного альбому Wings, який вважався найуспішнішим в їх кар'єрі до січня 2018 року.

З моменту дебюту BTS продали понад 5 мільйонів своїх записів по всьому світу. У квітні 2020 року BTS стали найбільш продаваними артистами в історії Південної Кореї.

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