Ведуча вирішила перевірити себе на сміливість.

Зірка 1+1 Соломія Вітвіцька здивувала фанатів. Ведуча зважилася на сміливий експеримент. Вона встала на цвяхи.

На своїй сторінці в Instagram Вітвіцька розповіла, що вона вирушила в масажний салон. Крім приємних процедур ведуча захотіла отримати гострі відчуття.

Вона встала на цвяхи босими ногами. Звичайно, ведуча не стала ризикувати своїм здоров'ям, вона виконувала все це під наглядом фахівця. Вітвіцька встала на дощечку, тримаючись руками за співробітника салону.

Відео дня

Судячи з відео, це далося Вітвіцькій непросто. Вона намагалася не показувати емоції, спочатку ведуча посміхалася, але все одно закричала. Однак зірка витримала і не відмовилася від ідеї, вона стала на цвяхи двома ногами і постаралася заспокоїтися.

Ведуча зазначила, що наступного разу вона спробує краще налаштуватися. Судячи з усього, такий досвід їй сподобався.

Нагадаємо, раніше Вітвіцька розповіла, чи спілкується зараз зі своїм колишнім чоловіком, який воює на фронті. Крім цього, нещодавно ведуча з'явилася на публіці в светрі з красномовним посланням Путіну.

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