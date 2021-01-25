Соня Євдокименко поділилася новим знімком.

Внучка української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На ній вона позує в шкіряній міні-сукні і чорних босоніжках на високих підборах. Варто зазначити, що у Соні стрункі ніжки. Судячи з геопозиції, яку вказала Євдокименко, фото було зроблено в Майамі.

"Прекрасна, як квіточка", "Приголомшлива", "Добре вийшла", - написали шанувальники.

Хто така Соня Євдокименко:

Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару

Її подругою дитинства була Соня Кіперман, донька співачки Віри Брежнєвої

Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців

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Автор: Діана Могилєвич