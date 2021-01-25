Євдокименко показала ніжки / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка української співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову фотографію.
Читайте такожВідома модель в еротичному образі підкорила мережу (відео)
На ній вона позує в шкіряній міні-сукні і чорних босоніжках на високих підборах. Варто зазначити, що у Соні стрункі ніжки. Судячи з геопозиції, яку вказала Євдокименко, фото було зроблено в Майамі.
"Прекрасна, як квіточка", "Приголомшлива", "Добре вийшла", - написали шанувальники.
Євдокименко показала ніжки / instagram.com/iamsofiaeve
Хто така Соня Євдокименко:
- Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
- Її подругою дитинства була Соня Кіперман, донька співачки Віри Брежнєвої
- Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
- Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, прогнозуючи дівчині блискучу кар'єру моделі
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram