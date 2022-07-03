Моторошними кадрами зірка поділилася у своєму Instagram-блозі.

Українська співачка Злата Огнєвіч, чий батько зараз на фронті рятує поранених військовослужбовців, показала обстріляний окупантами автомобіль. На цій машині зірка зараз їздить з концертами для підтримки бойового духу героїв.

Відповідні кадри вона сама опублікувала в Instagram-stories.

"Вікно єдиного автомобіля, який уцілів після обстрілів. Де саме - не можу сказати. Ми на ньому зараз їздимо під час концертів. У кожного з нас таке вікно в серці", - написала Злата.

На фото видно, що скло машини покрито дрібними тріщинами. Подекуди видно більш серйозні діри.

Зазначимо, Злата Огнєвіч їздить по Україні і гастролює за кордоном, даючи благодійні концерти. У деокупованих містах вона виступає для військовослужбовців і мирних жителів.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч поділилася рідкісним фото з молодшою сестрою.

Також УНІАН писав, що нещодавно Огнєвіч здійснила свою давню мрію і присвятила її захисникам "Азовсталі".

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