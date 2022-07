Співачка розповіла, як проводила дитинство з сім'єю в Криму.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з підписниками рідкісним фото зі своєю молодшою сестрою Юлією і розповіла милі історії з їхнього дитинства і юності в Криму.

Зворушлива публікація вийшла на її сторінці в Instagram.

На фото сестри роблять селфі, притулившись головами один до одного і мило посміхаючись. Злата одягла білий топ і синю сорочку, а її молодша сестра Юлія вибрала білу вишиванку із золотою вишивкою.

"Літо. Спека. Крим. Судак. Мені 7 років, я йду за дитячим харчуванням через все місто і уявляю, що в цей час могла б собі прекрасно чилити на пляжі.... Уявляю чергу, яку ще треба відстояти і цей специфічний "запах" в місці роздачі дитячого харчування. Але вдома чекає маленький рожевий пухкенький комочок (щастя чи ні - час покаже), і він хоче їсти. Точніше, вона. Моя сестричка", - ділиться спогадами Огнєвіч.

В юності стало вже цікавіше. Сестри постійно прикривали один одного, підкуповуючи солодощами.

"А ось ми з тобою вже підлітки, і я прошу тебе тримати в таємниці, що йду на диско. А ти за це отримуєш горішки зі згущеним молоком (моє улюблене печиво досі, тільки вже веганське). Ось вже і ти йдеш на диско, але не просиш нікого тримати в таємниці, тому що сама - суцільна таємниця", - жартує Злата.

Співачка зізналася, що дуже любить свою сестру і щаслива, що вона у неї є.

"Час тече швидко і прийде момент, коли ти будеш тримати пухкенький комочок щастя в своїх руках. Так, час показав, що все ж ти була грудочкою щастя. І зараз я б із задоволенням відстояла в черзі за тим дитячим харчуванням для тебе і замість пляжу вибрала наші прогулянки... Сестричка, я тебе сильно люблю і щаслива мати таку сонячну дівчинку як соулмейт. To the moon and back", - зворушливо закінчила пост Огнєвіч.

Підписники були в захваті від нового фото і особливо тепло сприйняли спогади з дитинства.

Нагадаємо, раніше Огнєвіч виклала в Instagram-stories красиві кадри з весілля своєї сестри.

Вас також можуть зацікавити новини: