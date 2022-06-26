Співачка також поділилася планами на майбутнє.

Українська співачка Злата Огневич здійснила свою давню мрію - їй вдалося підкорити Говерлу.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Говерла! Найвища точка України. Сильне і дивовижне місце! 2061 м над рівнем моря. Здійснила давню мрію і хочу присвятити це сходження особливим людям — Героям з Азовсталі. Саме сьогодні в усіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку. Наші Герої перебувають у полоні, сильні, мужні, незламні хлопці й дівчата чекають на повернення додому, до своїх рідних. Кожного дня я чекаю новин, кожного дня мрію, щоб сталося Диво! Знаєте, військові мені часто розповідали, що на війні трапляється багато дивних подій, коли навіть раціоналізм надає перевагу вірі", - розповіла співачка.

"Говерла — перша частина з моїх мрій сходжень. А ще — там смачне повітря, його хочеться їсти, пити, всотувати кожною клітиною", - додала Огнєвіч.

Нагадаємо, також Огнєвіч розповіла, чим займається її 67-річний батько в армії.

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