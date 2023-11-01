Найближчим часом він не виступатиме.

Російський комік Максим Галкін повинен був виступити з концертами в 13 містах Ізраїлю, проте через війну в країні змушений скасувати свій тур, запланований на листопад.

На своїй сторінці в Instagram він повідомив, що у зв'язку з військовим станом всі концертні майданчики в Ізраїлі закриті, а великі громадські збори заборонені.

"Враховуючи, що, на жаль, малоймовірно, що щось зміниться в найближчі тижні, ми разом з концертними майданчиками ухвалили рішення про перенесення концертів. На щастя, вдалося знайти дати для кожного з 16 концертів. Будемо берегти себе! Мирного неба нам усім і якнайшвидшого миру", - сказав Галкін.

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Варто відзначити, що нещодавно з'явилася інформація про те, що Максим Галкін і Алла Пугачова виїхали з Ізраїлю на Кіпр. Тому напевно невідомо - вони дійсно переїхали в іншу країну через війну в Ізраїлі, або залишилися на батьківщині Галкіна.

Хоча раніше шоумен говорив, що залишається разом зі своїми співвітчизниками навіть у такі важкі часи. Він зазначав, що допомагатиме Ізраїлю в тилу.

До слова, нещодавно Примадонна вийшла на зв'язок з шанувальниками і показала спільне фото з чоловіком.

"Живемо далі", - підписала фото Пугачова.

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