Названо ім'я російського бізнесмена, який таємно придбав маєток Примадонни.

Нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація про те, що будинок Алли Пугачової і Максима Галкіна біля Москви купив якийсь невідомий бізнесмен. Сусіди підтвердили пресі це, розповівши, що в палаці частіше стало горіти світло у вечірній час, а також біля нього регулярно бачать припаркований дорогий автомобіль.

Зараз з'ясувалося, що новим власником замку в селі Грязь став одіозний російський шоумен і екс-учасник групи "Ленінград" Стас Барецький. Планами на нерухомість він поділився з журналістами.

"Це я придбав замок Алли Борисівни буквально недавно. Він буде призначений для нашої еліти. Також там буде крематорій і гробова майстерня. А ще у мене є ідея створити на території маєтку музей історії цвинтарної справи, де можна буде дізнатися все про кладовище з часів Івана Грозного до наших днів!" - заявив Барецький.

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Відзначимо, Алла Пугачова з дітьми і чоловіком зараз живе в Ізраїлі. Своєї нерухомості у неї там немає. Зіркове подружжя живе на віллі, яка належить братові Максима Галкіна. Подейкують, до осені Примадонна планує пожити в Юрмалі.

Раніше Лайма Вайкуле розкрила правду про те, чи допомагала Пугачова грошима ЗСУ.

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