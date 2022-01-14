Коханий здивував акторку незвичайним дизайном каблучки.

Нещодавно американський музикант Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly) освідчився акторці Меган Фокс. Тепер безіменний палець зірки прикрашає дорога каблучка з діамантом та смарагдом.

Про це пише видання Е!

Колсон подарував коханій кільце зі смарагдом та діамантом, яке замовив у ювеліра Стівена Вебстера. Поєднання двох дорогоцінних каменів виглядає справді неймовірно.

Кожен камінь важить сім чи вісім карат. Ювеліри оцінюють обручку Меган Фокс у щонайменше 400 тисяч доларів.

Пара поділилася радісною подією з фоловерами та вже готується до весілля.

Читайте такожМеган Фокс шокувала зізнанням про своє тіло на тлі еротичної фотосесії з бойфрендом (фото)Тим часом колишній чоловік Меган - Браян Остін Грін - прокоментував її заручини. За словами інсайдерів, він не здивувався, адже був до цього готовий. Новина чоловіка не засмутила. Зараз він теж перебуває у стосунках.

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