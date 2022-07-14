Окупанти відкрили вогонь, коли Вакарчук давав концерт на фронті.

Фронтмен групи "Океан Ельзи" 13 липня поїхав на фронт в Донецькій області, щоб дати концерт перед українськими військовими для підтримки їх бойового духу.

У цей момент російські окупанти відкрили вогонь по наших позиціях, в результаті якого і сам Вакарчук потрапив під артилерійський обстріл.

При цьому артист не зупинив концерт, а продовжив виконувати свої головні хіти в бліндажі, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну знайшли трохи інший сенс.

На щастя, від обстрілу ніхто не постраждав.

"На фронті буває всяке. Я вже дав близько 120 виступів на сході і на півдні. І потрапляв у різні ситуації. Але завжди повторюю: крім нас з вами, більше в України нікого немає. Кожен повинен робити для перемоги, що може. Кожен. Кожен день. Так як роблять ці хлопці на фронті. Вони - наш скарб", - підписав відео Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук дав міні-концерт в лісі для військових.

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