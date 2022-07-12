Лідер гурту "Океан Ельзи" активно підтримує військових у гарячих точках.

Український артист Святослав Вакарчук, який відомий багатьом завдяки культовій групі "Океан Ельзи", допомагає своїй країні не тільки на культурному та інформаційному фронтах, але ще і буває в гарячих точках. Там він волонтерить і підтримує бойовий дух військовослужбовців своїми виступами.

Так, в Instagram-акаунті Святослава з'явився фотозвіт з чергової поїздки під кулі. На цьому тижні артист побував в південних і східних регіонах країни, де йдуть активні бої.

"Був у 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу, 59-ї ОМБр ім. Якова Гандзюка, 63-й окремій механізованій бригаді, 61-й окремій піхотній бригаді. Говорили, співали, багато сміялися. До речі, ось це - жарти, сміх - невіддільна частина кожного спілкування з ними. Люди, які щохвилини знаходяться в зоні небезпеки, щодня дивляться в очі смерті, добре розбираються в цінностях життя, цінують моменти простих людських радощів. Дякую всім за такі зустрічі! Поїхав до ваших побратимів далі", - написав Святослав.

На фотографіях, опублікованих в профілі, видно, що артист співав прямо в посадці, де базуються військовослужбовці. З гітарою він сидів на землі.

Нагадаємо, нещодавно Вакарчук дав імпровізований концерт для військовослужбовців.

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