Співачка влаштувала гендер-паті, на якому і дізналася, хто у неї народиться.

Українська співачка Світлана Тарабарова чекає на третю дитину. Довгий час вона не повідомляла стать дитини, і тільки зараз зважилася поділитися з шанувальниками радісною новиною.

Знаменитість влаштувала гендер-паті, під час якого з великої коробки вилетіли рожеві повітряні кулі. Таким чином стало зрозуміло, що Тарабарова чекає на дівчинку.

"Чекаємо на дівчинку. Хто вгадав?" - запитала у шанувальників співачка.

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Варто відзначити, що у Світлани Тарабарової вже є двоє дітей. Старшому синові Івану чотири роки, а молодшій дочці Марії - два. Крім того, раніше Світлана говорила, що народження хлопчика - до продовження війни, а дівчинки - до перемоги.

"Нехай на нас чекає перемога", - натякала співачка.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розповіла, як через 11 місяців їй вдалося евакуювати батьків з Херсона. Артистка додала, що зараз в місті Херсон діє безкоштовна евакуація - залишивши заявку, можна виїхати в більш безпечний регіон.

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