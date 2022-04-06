За словами Тараса, зараз багато артистів показали своє лицемірство.

Опальна співачка Світлана Лобода довгий час мовчала про війну в Україні, а потім почала плакати на камеру і розповідати, що допомагає ЗСУ. Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який зараз захищає нашу країну від російських окупантів, відреагував на це.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосування артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже анексувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви - фінансові, ідеологічні", - сказав Тополя в інтерв'ю Gazeta.ua.

На його думку, такі артисти вже почали адаптуватися до життя у військових умовах.

"Ці люди стали адаптуватися до ситуації. Хтось - соплями і сльозами, тому що в район, де жили його батьки або він, скинули бомбу", – додав артист.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів, як міг загинути на війні.

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