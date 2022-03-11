Сотні знаменитостей вже висловили захоплення мужністю українців.

Зірка "Гри престолів" Емілі Кларк підтримала Україну перед лицем російської агресії й закликала інших американців зробити це ж.

Допис про Україну Емілі розмістила у Instagram.

Акторка разом зі своїм песиком Тедді у синьо-жовтій футболці заявила, що для неї честь бути залученою до волонтерської спільноти з підтримки громадян України.

Емілі опублікувала також контакти й адреси, куди можна перераховувати кошти, щоб допомогти біженцям ліками та їжею.

Водночас друг Емілі вирішив влаштувати продаж світлин з України, зроблених у 2018 році, а виручені кошти пообіцяли відправити чотирьом українським благодійним організаціям.

Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого. Вже 16-ту добу Збройні сили України та цивільні тримають відважний опір, боронячи міста й села від окупантів. На сьогодні ЗСУ знищили вже понад 12 тисяч загарбників.

Сотні знаменитостей вже висловили захоплення мужністю українців.

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