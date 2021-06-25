Це вже 66 іменна табличка на Алеї зірок.

На Алеї зірок з'явилася 66 іменна табличка, яка має назву українського рок-гурту The Hardkiss.

Цьогоріч групі виповнюється десять років. Музиканти кажуть, довго вагалися чи погоджуватись на таку пам’ятку, мовляв, не люблять, коли їх називають "зірками". Однак прийняли пропозицію заради своїх прихильників.

"Браво! Це любов", "Пишаємося і дуже любимо", "Молодці, заслужено", "Молодці я так за вас рада", "Було дуже круто", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич