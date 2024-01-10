Подробиць він не розкрив, але налякав фанів неабияким виглядом.

Український ведучий Тимур Мірошниченко вийшов з шанувальниками на зв'язок на своїй сторінці в Instagram і показався з пов'язкою на оці. Ймовірно, у нього виникли якісь проблеми зі здоров'ям, проте він не став говорити про них.

Мірошниченко лише додав трохи гумору в ситуацію і написав: "Ваш пірат вітає вас".

Шанувальники відразу ж забили тривогу і почали розпитувати у знаменитості, що сталося з його оком. Більше того, вони припустили, що у нього може бути ячмінь або кон'юктивіт.

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Щоб не було зайвих чуток і домислів, Мірошниченко все ж зважився показатися без пов'язки. На фото помітно, що у нього сильна набряклість ока.

Також фото Мірошниченка з пов'язкою на оці показала його дружина Інна. Дівчина не стала розкривати назву хвороби, а лише написала: "Вийшла заміж за пірата".

Нагадаємо, раніше про проблеми зі здоров'ям повідомила екс-дружина Миколи Тищенка. Дівчина розповіла, що застудила нерв. Через це вона постійно відчуває біль в спині і вже місяць не може самостійно ходити.

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